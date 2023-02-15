السعودية.. ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 3.4% في يناير

أظهرت بيانات حكومية الأربعاء ارتفاع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 3.4 بالمئة في يناير\كانون الثاني من 3.3 بالمئة في ديسمبر\كانون الأول، وجاءت الزيادة مدفوعة في الأساس بزيادة تكاليف السكن.

وارتفعت أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى – وهي بنود تشكل مجتمعة 25 بالمئة من سلة أسعار المستهلكين – بنسبة 6.6 بالمئة على أساس سنوي.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية “ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 7.7 بالمئة في يناير 2023، مما يعكس الزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 19.3 بالمئة”.

وارتفعت أسعار الأغذية والمشروبات، التي شكلت المحرك الرئيسي للتضخم في معظم فترات عام 2022، بنسبة 4.2 بالمئة مقارنة بمستواها قبل عام.

وبالمقارنة مع ديسمبر\كانون الأول، ذكرت الهيئة أن أسعار المستهلكين ارتفعت 0.2 بالمئة.

وقالت “تأثر مؤشر التضخم الشهري بارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى بنسبة 0.8 بالمئة، والذي تأثر بدوره بارتفاع أسعار الإيجار المدفوع للسكن بنسبة واحد بالمئة” مقارنة مع ديسمبر كانون الأول.

وأضافت “ارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 0.5 بالمئة وذلك نتيجة لارتفاع أسعار الأغذية بنسبة 0.4 بالمئة وقسم المطاعم والفنادق بنسبة 0.3 بالمئة وقسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 0.1 بالمئة وقسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 0.2 بالمئة”.

وانخفضت أسعار النقل 0.3 بالمئة في يناير\كانون الثاني مقارنة مع ديسمبر\كانون الأول بينما تراجعت أسعار الملابس والأحذية 0.7 بالمئة وكذلك الاتصالات 0.7 بالمئة.

ووفقا لبيانات رفينيتيف فإن معدل التضخم هو الأعلى منذ يوليو\تموز 2016 مع استبعاد الفترة من يوليو\تموز 2020 إلى يونيو\حزيران 2021 عندما بلغ التضخم ذروته عقب رفع ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أمثالها