السعودية.. التصويت على إلغاء قرار إغلاق المنشآت التجارية خلال أوقات الصلاة

من المقرر أن يصوت مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية غدا الاثنين، على توصية بإلغاء قرار يقضي بإغلاق المنشآت التجارية خلال أوقات الصلاة.

وجاء في التقرير الذي نشرته صحيفة ”عكاظ“ المحلية أن مجلس الشورى ”سيصوت يوم غد الإثنين على التوصية، رغم معارضة اللجنة القضائية في المجلس لذلك“.

وقالت الصحيفة إن عددا من أعضاء المجلس، ”تقدموا بتوصية من أجل العمل على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق خلال أوقات الصلوات اليومية عدا يوم الجمعة“.

ونقلت الصحيفة عن الأعضاء الذين تقدموا بالتوصية قولهم، إن ”إغلاق المحلات التجارية خلال أوقات الصلاة إجراء مستحدث تنفرد به المملكة من بين كل دول العالم العربي والإسلامي منذ بضعة عقود، بناء على اجتهاد من إحدى الجهات الحكومية“

وأضافوا: ”لم يرد في ذلك أي نص نظامي، فالمنشأة التجارية قائمة على خدمة الناس وكسب الرزق، مثلها مثل قطاعات العمل الأخرى في الجهات الحكومية والخاصة“.