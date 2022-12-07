السعودية: التعاون مع الصين ساهم في استقرار سوق النفط

أكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن التعاون بين الصين والسعودية ساهم في الحفاظ على استقرار سوق النفط في العالم.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن الوزير قوله إن “المملكة ستظل شريكا للصين يمكن الوثوق به والاعتماد عليه في قضايا الطاقة”.

وأضاف أن “السعودية والصين تسعيان لتعزيز التعاون في سلاسل إمداد الطاقة بإنشاء مركز إقليمي في المملكة للمصانع الصينية”.

ووصل الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، إلى المملكة العربية السعودية، في زيارة رسمية تستمر يومين، لعقد لقاءات قمة مع عدد من قادة الدول العربية.

وأفادت شبكة تلفزيون الصين الرسمية عبر حسابها على تويتر “بوصول الرئيس شي جين بينغ إلى الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية”.

ومن المتوقع أن يقيم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبالا حافلا لشي، على النقيض من الاستقبال الفاتر الذي حظي به الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتتضمن زيارة شي إجراء محادثات مباشرة مع السعودية، واجتماعا أوسع مع دول الخليج العربية الست، وقمة مع قادة عرب ستمثل “علامة فارقة في تاريخ العلاقات الصينية العربية”، وفقا لماو نينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية.