السعودية: الخميس أول رمضان بعد تعذر رؤية الهلال

أعلن الديوان الملكي السعودي مساء اليوم الثلاثاء 21\3\2023 قرار المحكمة العليا السعودية أن يوم الخميس 23\3\2023 هو غرة شهر رمضان المبارك، وذلك

بعدم ثبوت رؤية هلال رمضان في مرصد تمير، وعليه يكون غدا الأربعاء 22\4\2023 المتمم لشهر شعبان، والخميس 23\3\2023 أول أيام شهر رمضان المبارك.

يشار إلى أن مراصد السعودية الفلكية، بالإضافة إلى عشرات المترائين ومئات المهتمين بالفلك كانوا قد استعدوا لتحري رؤية هلال رمضان لهذا العام 1444هـ.

وكانت المحكمة العليا قد دعت عموم المسلمين في جميع أنحاء السعودية إلى تحرِّي رؤية هلال شهر رمضان المبارك مساء اليوم الثلاثاء 21\3\2023.