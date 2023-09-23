السعودية: الفلسطينيون أولاً

يوماً بعد يوم ترسخ السعودية سياسياً و دبلوماسياً مفهوماً يتعزز بالقول: الفلسطينيون أولاً، من أجل تحقيق السلام و التفاوض على أساس صحيح مع الجانب الأمريكي الذي يطرح المبادرة، و عبر الخطوات التالية:

أولاً: جلبت السعودية خلال الأيام القليلة الماضية وفداً رسمياً فلسطينياً إلى الرياض للجلوس مع الأمريكان بغية إعادة فتح ملفات التواصل بين رام الله وواشنطن التي أغلقت قبل سنوات مكتب منظمة التحرير الفلسطينية لديها.

ثانياً: الوفد الفلسطيني ترأسه الوزير حسين الشيخ المرشح الأبرز لخلافة الرئيس محمود عباس أبو مازن، و المكلف بملف التواصل مع إسرائيل بعد وفاة المفاوض الشهير صائب عريقات بعد سنوات.

ثالثاً: الجانب الأمريكي أوفد وفداً رفيع المستوى بزعامة بريت ماكورك منسق شؤون الشرق الأوسط و شمال أفريقيا في مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، إلى جانب مسؤولين آخرين، و السفير الأمريكي في السعودية مايكل راتني الذي يتحدث العربية بشكل جيد.

رابعاً: وسائل إعلام محلية في أمريكا و إسرائيل تجمع على قضية “الجدية السعودية المطلقة” في تبني المواقف الفلسطينية الرسمية التي تُتخذ، و بالتالي تتسق مع موقف ولي العهد السعودي الأخير في مقابلة “فوكس نيوز” حين قال: القضية الفلسطينية مهمة جداً لتحقيق أي تطبيع مع إسرائيل.

خامساً: أكد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة في أكثر من موقف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أن السعودية حريصة على إشراك الفلسطينيين في أي محادثات حول السلام مع إسرائيل و لن تتناول الرياض التطبيع الكامل إلا من زاوية إعطاء الفلسطيني حقوقه المشروعة و المنصوص عليها.