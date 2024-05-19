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السعودية.. الملك سلمان يخضع للعلاج من التهاب في الرئة

منذ 31 ثانية
الملك سلمان بن عبد العزيز

الملك سلمان بن عبد العزيز

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ذكرت وكالة الأنباء السعودية (الأحد 19-5-2024) أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز سيخضع لبرنامج علاجي في قصر السلام بجدة لعلاج التهاب في الرئة وذلك بعد ساعات من إجرائه فحوصات طبية.

وقالت الوكالة نقلا عن الديوان الملكي إن الملك سلمان (88 عاما) سيخضع لعلاج بمضاد حيوي حتى زوال الالتهاب.

وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق أن العاهل السعودي قد استكمل الفحوصات الطبية التي أجريت له في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، وقد تبين وجود التهاب في الرئة، وقرر الفريق الطبي خضوعه في قصر السلام بجدة لبرنامج علاجي عبارة عن مضاد حيوي حتى يزول الالتهاب.

وذكر التلفزيون الرسمي أن الملك سلمان دخل المستشفى آخر مرة في أبريل نيسان لإجراء فحوصات دورية.

 

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