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السعودية: انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بـ3.7% بسبب تراجع الأنشطة النفطية

منذ 46 دقيقة
مدينة الرياض

مدينة الرياض

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كشفت بيانات حكومية سعودية، اليوم الأربعاء 31 يناير/كانون الثاني، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية انخفض 3.7 بالمئة في الربع الرابع، وهو انخفاض للربع الثاني على التوالي، إذ أثر تراجع الأنشطة النفطية على النمو الإجمالي.

وكانت الهيئة قد بدأت بنشر تقديرات سريعة للناتج المحلي الإجمالي ربع السنوي اعتبارا من الربع الثالث 2020، من أجل توفير معلومات في الوقت المناسب عن الاقتصاد السعودي لصناع القرار والمستخدمين.

وتعرف الهيئة التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي – ربع السنوي، بأنها عبارة عن عملية تقدير الحسابات القومية ربع السنوية التي يتم إجراؤها خلال فترة قصيرة بعد انتهاء الربع المرجعي عندما تكون البيانات المتعلقة بالربع لا تزال غير مكتملة.

    المصدر :
  • رويترز

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