السعودية تؤجل مهرجان الجنادرية إلى 2021 بسبب فيروس كورونا

أعلنت السعودية ، الثلاثاء، عن تأجيل موعد انعقاد المهرجان الوطني للتراث والثقافة “الجنادرية” بسبب تفشي فيروس كورونا .

وقررت وزارة الثقافة في السعودية، تأجيل موعد انعقاد المهرجان الوطني للتراث والثقافة ”الجنادرية“ إلى الربع الأول من 2021، تنفيذا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وكانت الوزارة، قد حددت سابقا شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2020، موعدا لإقامة أول دورة من المهرجان، بعد قرار مجلس الوزراء رقم 645 المتضمن نقل مهمة إقامة وتنظيم المهرجان من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية ”واس“، أعدت الوزارة، رؤية لتطوير المحتوى الثقافي للدورة المقبلة من المهرجان التي تتضمن تقديم فعاليات وبرامج وأنشطة متنوعة تعكس عمق التراث الوطني، وفق خطة إستراتيجية تحسينية للمهرجان تستمر ثلاث سنوات.

وتستند هذه الخطة على سلسلة من اللقاءات وورش العمل المتعددة، مع خبراء ومثقفين، لتطوير المهرجان وإثرائه بمحتوى ثقافي متنوع يجعله منصة ثقافية دولية تستقطب الزوار من مختلف دول العالم، وبمستوى يعكس النهضة الحضارية التي تعيشها المملكة في ظل رؤية 2030.

كما استثمرت الوزارة خلال الفترة الماضية، في تطوير البنية التحتية للمهرجان وتحسينها، من حيث الإنشاءات والتصاميم والمرافق، لمواءمة موقع المهرجان مع الرؤية الثقافية التي تسعى الوزارة من خلالها إلى تقديم تجربة متكاملة للزوار، تتناغم فيها جودة المكان مع عمق المحتوى وثرائه.