السعودية تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع أوبك+

قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، إن المملكة تؤكد أهمية التعاون الجماعي مع تحالف أوبك+ لاستقرار أسواق النفط العالمية.

وأضاف في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة حريصة “على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصاد عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين”.

وأوبك بلاس هي مجموعة من 23 دولة مصدرة للنفط تجتمع كل شهر في فيينا لتحديد كمية النفط الخام التي ستُطرح في الأسواق العالمية. وتضم هذه المجموعة 13 من الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وهي دول شرق أوسطية وأفريقية بشكل رئيسي.

تأسست أوبك في عام 1960 بهدف تحديد المعروض العالمي من النفط وتحديد أسعاره.