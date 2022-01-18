السعودية تؤكد: سنرد بقوة على إرهاب مليشيا الحوثي

أكدت المملكة العربية السعودية أنها سترد بكل حزم وقوة على جميع الممارسات والأعمال الإرهابية الجبانة التي تنفذها مليشيات الحوثي.

وأوضحت وزارة الخارجية السعودية في بيان، أن هذه الأعمال والممارسات من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، والتي تستهدف الأبرياء والأعيان المدنية والمنشآت الحيوية على أراضيها، تهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي.

ولفت إلى أن المملكة تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، ومنها ما تعرضت له الإثنين بمجموع 8 طائرات مسيّرة مفخخة استهدفت المدنيين والأعيان المدنية بطريقةٍ متعمدة وممنهجة، وقد نجحت قوات التحالف بالتصدي لها.

ونوهت أيضاً إلى “الهجوم العدائي الآثم على دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، باستهداف منشأتين اقتصاديتين واستهداف مطار أبوظبي الدولي بثلاث طائرات مسيرة مفخخة، نتج عنه وفاة عدد من المدنيين الأبرياء وإصابة آخرين، والذي تبنته المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران”.

وشددت السعودية على موقفها الرافض وإدانتها لكل الهجمات الإرهابية العدوانية على المملكة والإمارات، التي تنفذها قوى الشر والإرهاب التي عاثت في اليمن الشقيق فساداً فقتلت أبناء الشعب اليمني العزيز واستمرت في نشر أعمالها الإرهابية بهدف زعزعة أمن المنطقة واستقرارها.

وأشارت إلى أنها “قدمت العديد من المبادرات السياسية للوصول إلى حل سياسي شامل يجمع الأطراف اليمنية كافة، إلا أن مليشيا الحوثي واصلت تعنتها بتنفيذ الهجمات الجبانة على أراضي المملكة والإمارات، واستهداف خطوط الملاحة الدولية وتعطيل المساعدات الإنسانية، مواصلةً بذلك انتهاكها الصارخ لجميع القوانين والأعراف الدولية”.