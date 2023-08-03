السعودية تؤكد ملكيتها المشتركة مع الكويت لحقل الدرة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن السعودية والكويت تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين السعودية والكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية (واس).

كما تجدد السعودية والكويت دعواتهما السابقة والمتكررة للجمهورية الإسلامية الإيرانية للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، والجمهورية الإسلامية الإيرانية كطرف آخر، وفقًا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار.

في الجانب الآخر، قال وزير النفط الإيراني جواد أوجي إن بلاده لن تتنازل عما وصفه بحق إيران في الاستثمار بحقل آرش، المعروف باسم حقل الدرة، المشترك مع الكويت والسعودية.

وأضاف أوجي أن طهران أبلغت الكويت باستعدادها للعمل والاستثمار المشترك في الحقل.

وكان وزير النفط الكويتي سعد البراك قال أواخر الشهر الماضي إن بلاده ستبدأ الحفر والإنتاج في حقل الدرة من دون انتظار ترسيم الحدود مع إيران.

يذكر أن الكويت والسعودية وقعتا أواخر العام الماضي مذكرة تفاهم بشأن مشروع تطوير حقل الدرة المشترك بين كل من الشركة الكويتية لنفط الخليج وشركة أرامكو لأعمال الخليج.

وتم اكتشاف حقل الدرة للغاز الطبيعي في مياه الخليج عام 1967.