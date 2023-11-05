السعودية تؤكد مواصلة الخفض الطوعي لإنتاج النفط

قال مصدر رسمي في وزارة الطاقة السعودية (الأحد 5-11-2023) إن المملكة ستواصل تخفيض إنتاجها الطوعي البالغ مليون برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر كانون الأول.

وأضاف المصدر في بيان “بذلك سيكون إنتاج المملكة في شهر ديسمبر 2023، ما يقارب تسعة ملايين برميل يوميا”.

وأردف “ستتم مراجعة قرار هذا الخفض الشهر القادم للنظر في تمديد الخفض أو زيادة الخفض أو زيادة الإنتاج”.

وأكد المصدر أن “هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك+ بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها”.

وتضم أوبك+ أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء منهم روسيا.

وارتفعت أسعار النفط لأعلى مستوى هذا العام في سبتمبر أيلول قرب 98 دولارا للبرميل غير أنها تشهد تراجعا منذ ذلك الحين. وجرى تداول الخام عند نحو 85 دولارا للبرميل يوم الجمعة. وتتأثر الأسعار بمخاوف مرتبطة بالنمو الاقتصادي والطلب رغم أنها تشهد حاليا دعما من الصراع الدائر في الشرق الأوسط.

كانت السعودية قد قررت أول خفض طوعي في شهر يوليو تموز علاوة على التخفيضات بموجب اتفاق أوسع لتقييد الإمدادات بين بعض أعضاء أوبك+ في أبريل نيسان.

وقالت السعودية في سبتمبر أيلول إنها ستمدد خفضها الطوعي الإضافي حتى نهاية العام على أن تراجع هذا القرار بصفة شهرية.

وتوقع الكثير من المحللين أن تمدد المملكة خفضها في ديسمبر كانون الأول.

ويخفض القرار الذي اتخذه تجمع أوبك+ في يونيو حزيران الإمدادات بالفعل حتى عام 2024.

ومن المقرر أن يجتمع التكتل في 26 نوفمبر تشرين الثاني الجاري.