السعودية تبدأ بيع صكوك على 3 شرائح

أفادت خدمة آي.إف.آر لأخبار أدوات الدخل الثابت اليوم الثلاثاء بأن السعودية بدأت بيع صكوك على ثلاث شرائح بآجال ثلاث وست وعشر سنوات.

وذكرت الخدمة أنه تم تحديد السعر الاسترشادي المبدئي عند حوالي 85 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الصكوك لأجل ثلاث سنوات، ومئة نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لشريحة الصكوك لأجل ست سنوات، و110 نقاط أساس لشريحة الصكوك لأجل عشر سنوات.

وأظهر تقرير للخدمة أنه تم تعيين بنوك بي.إن.بي باريبا وسيتي وجولدمان ساكس منسقين عالميين ومديري دفاتر مشتركين لإدارة بيع أدوات الدين.

وجاء في التقرير أنه تم اختيار بنوك الجزيرة كابيتال وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وستاندرد تشارترد ليكونوا مديرين رئيسيين ومديري دفاتر مشتركين مراقبين في الطرح.