السعودية تبرم اتفاقيات جديدة لمشروعات الطاقة الشمسية

قالت وزارة الطاقة السعودية اليوم الأربعاء إن الشركة السعودية لشراء الطاقة وقعت اتفاقيات مع شركة المياه و الكهرباء القابضة (بديل) وشركة أرامكو السعودية للطاقة لشراء الطاقة لثلاثة مشروعات جديدة للطاقة الشمسية بقدرة إجمالية تصل إلى 5500 ميغاوات.

وأضافت الوزارة أن السعودية ستطرح مناقصات سنوية بدءا من 2024 من أجل إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة إجمالية تصل إلى 20 جيجاوات بهدف الوصول إلى ما بين 100 و130 جيجاوات بحلول 2030، وذلك اعتمادا على نمو الطلب على الكهرباء.

وبديل هي شركة تابعة لصندوق الاستثمارات العامة ومملوكة له بالكامل.

وتعد هذه المشاريع امتدادًا لعمل منظومة الطاقة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والإسهام في رفع كفاءة التوليد وخفض التكاليف من خلال تنويع مصادر إنتاج الطاقة للوصول إلى مزيج الطاقة الأمثل لإنتاج الكهرباء، وإزاحة الوقود السائل في قطاع إنتاج الكهرباء في المملكة.