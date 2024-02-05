السعودية تبرم عقوداً مع شركة أمريكية لتصنيع أسلحة دفاعية

أعلنت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية لتصنيع الأسلحة، في بيان لها، اليوم الاثنين 5 فبراير/شباط، أنها أبرمت عقوداً مع شركات سعودية لتصنيع مكونات من منظومة (ثاد) الدفاعية التابعة للشركة الأمريكية.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الولايات المتحدة شن عمليات عسكرية في الشرق الأوسط ضد جماعات مدعومة من إيران.

وقالت شركة لوكهيد في البيان، إن العقود الخاصة بمنظومة الدفاع الجوي الصاروخي للارتفاعات العالية (ثاد) ستعزز قدرات التصنيع في السعودية وتنقل الخبرة بما يدعم صناعة الدفاع بالمملكة.

وجاء الإعلان عن هذه الاتفاقات على هامش معرض الدفاع العالمي في العاصمة السعودية الرياض.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الشركة السعودية للصناعات العسكرية (سامي) المملوكة للدولة وقعت 11 اتفاقا خلال فعاليات المعرض.

وتأتي هذه الاتفاقات في وقت يتصاعد فيه التوتر في منطقة الشرق الأوسط.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا هجمات على 36 هدفا للحوثيين في اليمن يوم السبت، وذلك بعد يوم من تنفيذ الجيش الأمريكي ضربات ضد جماعات مدعومة من طهران في العراق وسوريا.

وجاءت هذه الضربات ردا على هجوم أدى إلى مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في الأردن الأسبوع الماضي.