السعودية تتجه لرفع أسعار النفط المتجهة لآسيا خلال يونيو

كشفت مصادر تجارية اليوم الاثنين أن السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم، قد ترفع أسعار معظم درجات النفط الخام المتجهة إلى آسيا في يونيو حزيران إلى أعلى مستوياتها في خمسة أشهر بعد ارتفاع أسعار الخامات القياسية في الشرق الأوسط هذا الشهر.

وقالت سبعة مصادر من قطاع التكرير في مسح أجرته رويترز إن سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف تحميل يونيو حزيران قد يرتفع بما يتراوح بين 70 إلى 90 سنتا ليقترب من علاوة بواقع ثلاثة دولارات للبرميل فوق الأسعار المعروضة لمتوسط ​​عمان ودبي، فيما سيكون المستوى الأعلى منذ يناير كانون الثاني.

وتوقع معظم المشاركين ارتفاع أسعار البيع الرسمية لشهر يونيو حزيران للخامين العربي المتوسط ​​والثقيل بالتزامن مع ارتفاع سعر الخام العربي الخفيف، مدعومة بنقص المعروض وسط تخفيضات أوبك+ والهوامش القوية لزيت الوقود.

وبدأت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) معالجة خام زاكوم العلوي في مصفاة الرويس بعد تحديثها، مما أدى إلى خفض صادرات هذه الدرجة.

وأظهرت بيانات كبلر أن تغيير الخام المتجه إلى مصفاة أدنوك أدى إلى ارتفاع صادرات خام مربان لمستوى غير مسبوق في أبريل نيسان عند 1.65 مليون برميل يوميا، وهو ما أدى إلى انخفاض أسعار الخام الخفيف عالي الكبريت.

وعادة ما يتم نشر أسعار البيع الرسمية للخام السعودي بحلول الخامس من كل شهر، مما يحدد اتجاه الأسعار الإيرانية والكويتية والعراقية ويؤثر على أكثر من تسعة ملايين برميل يوميا من النفط المتجه إلى آسيا.

وتحدد أرامكو السعودية أسعارها بناء على توصيات العملاء وبعد حساب التغير في قيمة نفطها خلال الشهر السابق على أساس العائدات وأسعار المنتجات.

وفي إطار سياسة الشركة، لا يعلق مسؤولو أرامكو السعودية على عروض البيع الرسمية الشهرية للمملكة.