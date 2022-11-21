السعودية تتطلع لزيادة إنتاج أوبك+

نقلت صحيفة وول ستريت جورنال، الاثنين، عن مندوبين في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قولهم إن السعودية ومنتجي النفط الآخرين يدرسون زيادة الإنتاج.

وأضافت الصحيفة أن المجموعة تدرس زيادة قدرها 500 ألف برميل يوميا لعرضها على اجتماع أوبك+ في الرابع من ديسمبر كانون الأول المقبل.

وقالت إن الحديث عن زيادة الإنتاج ظهر بعد أن أبلغت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قاضي محكمة اتحادية بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يجب أن يتمتع بحصانة سيادية فيما يتعلق بدعوى أمريكية اتحادية مرتبطة بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وأضافت الصحيفة أن قرار الحصانة بمثابة تنازل للأمير محمد، مما يعزز مكانته كحاكم فعلي للمملكة بعد أن حاولت إدارة بايدن على مدى أشهر جعله منعزلا.

وقررت أوبك الشهر الماضي على نحو غير متوقع خفض أهداف الإنتاج بشكل حاد.

وانخفضت أسعار النفط إلى ما دون 84 دولارا للبرميل في الأسبوعين الماضيين.