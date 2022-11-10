السعودية تتعاون مع لازارد لاستكشاف خيارات تمويل مشروع "ضخم جداً" في مكة

قال مصدران مطلعان لرويترز إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعمل مع شركة لازارد للاستشارات المالية على استكشاف خيارات التمويل لمشروع (مسار)، وهو مشروع ضخم بقيمة 27 مليار دولار في مكة، وكذلك احتمالية إجراء طرح عام أولي للمشروع.

وذكر المصدران اللذان طلبا عدم نشر اسمهما لأن الأمر لم يتم الإعلان عنه بعد أن صندوق الثروة السيادي للمملكة، الذي يمتلك أصولا بقيمة تزيد على 600 مليار دولار، يعمل مع شركة الاستشارات المالية الأمريكية بشأن (مسار) والعديد من المشاريع الأخرى، بما في ذلك منطقة (نيوم) الاقتصادية التي تبلغ تكلفتها 500 مليار دولار.

ولم يرد صندوق الاستثمارات العامة أو لازارد أو مسار على طلبات من رويترز للتعليق.

كانت شبكة بلومبيرغ أول من ذكر أن لازارد تقدم المشورة لصندوق الثروة السيادية بخصوص نيوم.

وكانت لازارد تبحث عن صفقات في المملكة منذ أن استقطبت وسيم الخطيب، الرئيس التنفيذي لسيتي جروب السعودية، الذي لعب دورا رئيسيا في الاكتتاب القياسي لشركة أرامكو بقيمة 29.4 مليار دولار في عام 2019.

وقال أحد المصدرين إن خطة الاكتتاب العام لشركة (مسار) مقررة في العام المقبل، لكن الجدول الزمني قد يتغير لأنه لا يزال في مراحله الأولى ولم يتم بعد تحديد حجم أو قيمة الصفقة.

ومسار مشروع تطوير حضري على مساحة 1.2 مليون متر مربع في الجزء الغربي من مكة.

والشركة المطورة للمشروع هي شركة أم القرى للتنمية والإعمار، وهي شركة خاصة تضم جهات استثمارية من بينها صندوق الاستثمارات العامة ووزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة للأوقاف.

ويقول القائمون على مشروع مسار إن تطويره يتماشى مع رؤية 2030، وهو برنامج استحدثه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن عائدات النفط، بجانب جذب استثمارات أجنبية لإنشاء قطاعات جديدة وتحفيز خلق فرص عمل.

ويشكل الحج نشاطا تجاريا كبيرا للسعودية، وهو العمود الفقري لخطط تهدف أيضا لزيادة أعداد الزوار في إطار خطة الإصلاح الاقتصادي الطموح لولي العهد.

وتتوقع الشركة المطورة لمشروع مسار أن يستقبل 80 في المئة من زوار مكة.

وأصدر ولي العهد في أبريل نيسان من العام الماضي مرسوما بإصدار أربعة صكوك شاملة لمشروع مسار، وهو قرار قال ياسر أبو عتيق الرئيس التنفيذي لشركة أم القرى إنه يمثل الخطوة الأولى صوب الاكتتاب العام لشركة مسار.

وحل الصك الشامل محل كافة صكوك قطع الأراضي التي يقوم عليها المشروع والبالغ عددها 3626 قطعة. وقال أبو عتيق إن الصك الشامل يمثل آلية فعالة وأداة تنظيمية للسلطات للتصدي للعقبات التي تواجه المشاريع الضخمة.