السعودية تتلقى طلبات على طرح ثانوي لأسهم في أرامكو

أضافت السعودية أربعة بنوك أخرى لإدارة عملية طرح ثانوي لأسهم في عملاقة النفط أرامكو، وبدأ المستشارون اليوم الأحد 2 حزيران/يونيو 2024، في تلقي الطلبات على الطرح الذي من الممكن أن يجمع في النهاية ما يصل إلى 13.1 مليار دولار.

ويأتي الطرح الثانوي بعد مرور أربعة أعوام ونصف العام على طرح عام أولي غير مسبوق لأسهم الشركة.

ومن المحتمل أن تبيع الحكومة السعودية ما يصل إلى 0.7 بالمئة من أسهم أكبر شركة مصدرة للنفط في العالم. وستتلقى البنوك المشاركة في الصفقة الطلبات حتى يوم الخميس وتقوم بالتسعير في اليوم التالي، ومن المتوقع أن يبدأ تداول الأسهم يوم الأحد من الأسبوع المقبل في بورصة الرياض.

والبنوك الاستثمارية التي أضيفت إلى عملية الطرح منذ الإعلان عنها يوم الخميس هي بنك كريدي سويس السعودية، وهو جزء من مجموعة يو.بي.إس، مديرا محليا للدفاتر وسيكون بنك بي.إن.بي باريبا وبنك الصين الدولي وشركة تشاينا إنترناشونال كابيتال مديري دفاتر أجانب، وفقا لإفصاح للبورصة.

ويشارك بالفعل في الطرح كل من ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي مديرا رئيسي ومنسقا عالميا إلى جانب سيتي وجولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبنك أوف أمريكا ومورجان ستانلي. ويشارك أيضا الراجحي المالية والرياض المالية والسعودي الفرنسي في أدوار مدراء دفاتر محليين مشتركين.

ويقوم كل من إم.كلاين اند كومباني وموليس بمهمة المستشارين الماليين المستقلين للطرح.

ويأتي ذلك بينما من المقرر أن يجتمع تحالف أوبك+ لمنتجي النفط اليوم الأحد لتحديد سياسة الإنتاج، وقالت مصادر في التحالف إن بعض الوزراء سيجتمعون في الرياض.

ويتبنى التحالف الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء بقيادة روسيا حاليا تخفيضات للإنتاج بإجمالي 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 5.7 بالمئة من الطلب العالمي.

ويشمل ذلك خفضا طوعيا قدره مليون برميل يوميا من قبل السعودية. وبينما ساعدت تخفيضات الإنتاج من أوبك+ في دعم أسعار النفط الخام هذا العام، تراجع خام برنت إلى أقل من 82 دولارا للبرميل عند التسوية يوم الجمعة، بانخفاض حوالي 10 دولارات عن أعلى مستوى في ستة أشهر الذي سجله في أبريل نيسان.

وعززت أرامكو توزيعات الأرباح، إذ أدخلت آلية توزيع جديدة مربوطة بالأداء العام الماضي، على الرغم من انخفاض الأرباح نتيجة خفض الإنتاج.

وستطرح السعودية للمستثمرين أولا 0.64 بالمئة من أسهم أرامكو، أو نحو 1.545 مليار سهم، بسعر يتراوح بين 26.7 و29 ريالا (7.12-7.73 دولار)، أي ما يقل قليلا عن الحد الأعلى للنطاق السعري الذي يجعل إجمالي قيمة الأسهم المطروحة 12 مليار دولار. ويمكن بعد ذلك ممارسة “خيار التخصيص الزائد” لطرح ما يقرب من 1.7 مليار سهم، أو 0.7 بالمئة من أسهم أرامكو، لجمع أكثر من مليار دولار أخرى.

ومارست أرامكو خيار التخصيص الزائد بعد طرحها العام الأولي في أواخر 2019، والذي لا يزال الأكبر في العالم.

وسيتم تخصيص نحو 10 بالمئة من الطرح الجديد، باستثناء خيار التخصيص الزائد، للمستثمرين الأفراد على حسب الطلب.

(الدولار = 3.7508 ريال)