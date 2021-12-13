الأحد 27 ذو القعدة 1443 ﻫ - 26 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية تتهم إيران بالمماطلة وعدم الجدية بشأن المحادثات

13 - ديسمبر - 2021
آخر تحديث: 13 - ديسمبر - 2021 5:57 مساءً
علم السعودية

علم السعودية

A A A
طباعة المقال

قال مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، الاثنين، إن المملكة ترغب في إجراء محادثات أكثر موضوعية مع إيران، لكن طهران تنتهج إلى الآن موقفا يتسم بالمماطلة وليست جادة بشأن المحادثات.

وفي وقت سابق من هذا العام، بدأت المملكة وإيران محادثات مباشرة، في وقت تحاول فيه القوى العالمية إنقاذ الاتفاق النووي المبرم مع طهران، بينما تتعثر جهود الأمم المتحدة لإنهاء الحرب في اليمن.

ووصفت المملكة التي قطعت العلاقات مع طهران عام 2016 المحادثات بأنها ودية لكنها استكشافية فحسب، في حين قال مسؤول إيراني في أكتوبر إن المحادثات قطعت “مسافة جيدة”.

وقال مندوب الرياض لدى الأمم المتحدة، المعلمي، لصحيفة عرب نيوز السعودية إن المحادثات لم تحقق أي نتائج مهمة.

وأضاف المعلمي “نود دفع هذه المناقشات نحو القضايا الجوهرية التي تتعلق بسلوك الحكومة الإيرانية في المنطقة”.

وتابع “لكن ما دام الإيرانيون يستمرون في عدم الجدية تجاه هذه المحادثات فلن يتحقق أي شيء. الإيرانيون يتخذون موقفا يعتمد على الأمد البعيد. لسنا مهتمين بالمحادثات من أجل المحادثات”.

وتصاعدت حدة التوتر بين الجانبين عام 2019 بعد هجوم على منشآت نفط سعودية والذي حملت السعودية إيران المسؤولية عنه وهو اتهام تنفيه طهران. ولا يزال التوتر محتدما في اليمن، حيث يقاتل تحالف تقوده السعودية جماعة الحوثي المتحالفة مع إيران.

ومضى المعلمي يقول: “قضية اليمن أثبتت أنها عسيرة الحل لمجرد استمرار الحوثيين في تلقي إمدادات متواصلة من الأسلحة والذخيرة من الجهات التي تساعدهم خاصة إيران” مكررا تهمة تنفيها إيران والحوثيون.

ويُنظر إلى الصراع على أنه حرب بالوكالة بين الرياض وطهران اللتين تتنافسان على النفوذ في المنطقة.

    المزيد من أخبار العالم

    إبراهيم رئيسي
    رئيسي: المفاوضات النووية ستتم متابعتها من منطلق العزة!
    اجتماع دول مجموعة السبع في ألمانيا
    هل تفرض مجموعة السبع حداً أقصى لسعر النفط الروسي؟
    جنود روس في أوكرانيا
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    أزمة في الجيش الروسي قد تضطره لوقف هجومه شرق أوكرانيا!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رئيس بنك الموارد اللبناني مروان خير الدين
    رئيس بنك الموارد ينتقد جمعية المصارف.. "لحم أكتافها" من أموال المودعين!
    افادات استثنائية لهذه الفئة من الطلاب
    غيابٌ للمراقبين ولا كهرباء.. كيف تبدو أجواء الامتحانات في يومها الأول؟
    الدولار
    لماذا ارتفع الدولار مجدداً؟