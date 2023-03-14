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السعودية تجدد تأييدها للحل السياسي لأزمة أوكرانيا

منذ 40 دقيقة
الطاقة السعودية

الطاقة السعودية

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جدد مجلس الوزراء السعودي في اجتماعه، الثلاثاء، التأكيد على ثبات موقف الرياض الداعم للمساعي الدولية كافة لإيجاد حل سياسي للأزمة الأوكرانية، وتسهيل الحوار بين الطرفين.

كما جدد دعمه لكل ما من شأنه تخفيف التوتر والمعاناة التي طالت الجميع بسبب تداعيات الأزمة خاصة على الدول النامية والأقل نموا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، ترأس اليوم جلسة مجلس الوزراء في قصر عرقة بالرياض.

وكان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، قد قال خلال حوار مع صحيفة “الشرق الأوسط” إن المملكة “كانت وما زالت مستعدة لبذل المساعي الحميدة والعمل مع البلدين من أجل الوصول إلى حل سياسي ينهي الأزمة ويوقف الاقتتال وينقذ الأرواح.

وصرح بأن المملكة ركزت على تسليط الضوء نحو أهمية تلبية الحاجات الإنسانية العاجلة التي تأثرت باستمرار الحرب، مشيرا إلى أن مساعدات الرياض الإنسانية لأوكرانيا جاءت استجابة لذلك.

وشدد على أن الوضع يتطلب من الطرفين وسائر المجتمع الدولي، وقف التصعيد الخطير الذي أضر بالبلدين وأمن أوروبا وأضعف من مستوى التعاون الدولي.

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