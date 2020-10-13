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السعودية تحبط عمليات ارهابية بمواد متفجرة تزن 49 طناً

منذ 12 دقيقة
الجيش السعودي

الجيش السعودي

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قالت رئاسة أمن الدولة السعودية، في فيديو عبر حسابها على موقع “تويتر”، إن الإرهاب “آفةً تخلّ بالأمن وتهدد الأرواح والممتلكات العامة والخاصة”، واضافت أن “أخطر العمليات الإرهابية التفجيرات كونها تنشر الدمار بأكبر المساحات وإزهاق الكثير من الأرواح”.

وأكدت أن “الجهود الأمنية أسفرت عن إحباط العديد من العمليات الإرهابية التي كانت على وشك التنفيذ، عبر استخدام مواد متفجرة مجموعها 49 طنًا”.

وقامت السعودية بجهود بارزة وحققت انتصارات نوعية متتالية في حربها ضد الإرهاب، اخرها ما تم الكشف عنه، نهاية الشهر الماضي، بإعلان أمن الدولة السعودي القبض على خلية إرهابية تلقت عناصرها تدريبات عسكرية داخل مواقع للحرس الثوري في إيران، حيث تم القبض على عناصر هذه الخلية وعددهم 10 متهمين، 3 منهم تلقوا التدريبات في إيران، أما البقية فقد ارتبطوا مع الخلية بأدوار مختلفة، بالإضافة إلى ضبط كمية من الأسلحة والمتفجرات مخبأة في موقعين.

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