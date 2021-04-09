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السعودية تحدد آلية إصدار وحجز تصاريح العمرة في رمضان.. وغرامة كبيرة على المخالفين

9 - أبريل - 2021
الكعبة المشرفة

الكعبة المشرفة

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أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية إطلاق تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا) بنسختيهما المحدثة، وذلك من خلال التعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الصناعي، بحيث يتاح من خلالهما للمواطنين والمقيمين طلب إصدار وحجز تصاريح العمرة والزيارة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك، مع حصرية عرض التصاريح على تطبيق “توكلنا”.

ويأتي هذا التكامل التقني بين التطبيقين بهدف التناغم مع قرار رفع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية بالمسجد الحرام، والتحقق من السمات الأمنية للمستفيد من التصريح وحالة التحصين له.

وصرَّح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية بأنه تنفيذاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا (كوفيد – 19)، ولضمان الالتزام بتطبيق التنظيم الوقائي المعتمد لأداء العمرة والصلاة، بما يتواءم مع الطاقة التشغيلية الآمنة في المواقع كافة بالحرم المكي الشريف وساحاته، فقد تقرر تطبيق المخالفة النظامية بحق من يُضبط قادماً لأداء العمرة، خلال شهر رمضان المبارك، دون الحصول على تصريح، بغرامة مالية قدرها (10,000) ريال، كما تقرر مخالفة من يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح، لأداء الصلاة، بغرامة مالية قدرها (1000) ريال، وذلك حتى إعلان نهاية الجائحة وعودة الحياة العامة إلى طبيعتها.

وأهاب المصدر بالمواطنين والمقيمين لأخذ كافة الالتزامات بالتعليمات التي تقتضي حصول من يرغب في أداء العمرة أو الصلاة في الحرم المكي الشري، على تصريح بذلك، مؤكدًا في الوقت ذاته أن رجال الأمن سيباشرون مهامهم في جميع الطرق ومراكز الضبط الأمني والمواقع والممرات المؤدية إلى المنطقة المركزية المحيطة بالحرم المكي الشريف، لمنع أي محاولة لمخالفة التنظيمات المعمول بها.

    المصدر :
  • العربية

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