الأثنين 2 صفر 1444 ﻫ - 29 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

السعودية تحدد شرط الحوار مع إيران

23 - يناير - 2021
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان

A A A
طباعة المقال

قال الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي إن الوقت لن يكون مناسبا لفتح حوار مع إيران إلا إذا غيرت سياستها.

وأضاف الوزير السعودي، في حوار مع قناة العربية الإخبارية، أن تسارع وتيرة إنتاج اليورانيوم لدى طهران يدل على أن الحماية المتوفرة في الاتفاق النووي التي تقوض قدرة إيران على إنتاج سلاح نووي لم تكن كافية.

وأشار إلى أن أوروبا تتفهم أن الاتفاق النووي بصورته الحالية به أوجه نقص.

وعن الأوضاع في اليمن، قال وزير الخارجية السعودي “إن بلاده تسعى إلى إنهاء الحرب في اليمن، وجماعة الحوثي هي العائق أمام تحقيق ذلك”.

وحول الأوضاع في لبنان، قال إنه لا بد أن يكون هناك مراجعة حقيقية للتركيبة السياسية في لبنان.

ونوه بأن اتفاق “العلا” الذي وقع مؤخرا بين دول الخليج العربي قدم قاعدة صلبة وأساسا قويا لتعاون عربي مشترك.

وأشار إلى أن السعودية ستعيد افتتاح سفارتها في الدوحة خلال الأيام المقبلة.

ولفت إلى أن علاقات السعودية مع تركيا مستمرة مع اختلاف وجهات النظر بشأن التدخل التركي في شؤون بعض الدول الداخلية، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.

    المزيد من أخبار العالم

    بعد قطيعة 3 سنوات.. عودة العلاقات الدبلوماسية بين فنزويلا وكولومبيا
    مواطنون يرتدون الكمامات في أسواق في الصين (رويترز)
    1696 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الصين
    مناصرو جاير بولسونارو
    البرازيل.. مواجهة حامية بين المرشحين الرئيسيين في أول مناظرة رئاسية

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    جورج الراسي
    الطب الشرعي يكشف ملابسات وفاة جورج الراسي
    الدولار
    كم بلغ الدولار الاسود اليوم؟
    العاصمة الليبية طرابلس تشهد اشتباكات بين مجموعات مسلحة
    اشتباكات طرابلس الدامية.. ارتفاع حصيلة الضحايا في العاصمة الليبية إلى 23 قتيلا و140 جريحا