السعودية تخفض سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر

قالت شركة أرامكو النفطية الحكومية إن السعودية خفضت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في ديسمبر كانون الأول ليصبح بعلاوة 5.45 دولار للبرميل فوق متوسط خامي دبي وعُمان.

كما حددت السعودية سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بعلاوة 1.70 دولار للبرميل فوق فوق خام برنت في بورصة إنتركونتننتال، بينما حددت سعر البيع الرسمي إلى الولايات المتحدة في ديسمبر كانون الأول بعلاوة 6.35 دولار للبرميل على مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.

وفي نهاية الشهر الماضي ذكرت مصادر تجارية أن السعودية قد تخفض أسعار معظم درجات الخام إلى آسيا في ديسمبر كانون الأول بسبب استهلاك الوقود الأضعف من المتوقع في الصين في ظل فرضها لقيود مشددة لمكافحة كوفيد-19، الأمر الذي أثر سلبا على الطلب في المنطقة.