السعودية تخفض سعر البيع للخام العربي الخفيف لآسيا في يوليو

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز اليوم الأربعاء أن السعودية حددت سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف لآسيا بعلاوة 2.40 دولار فوق متوسط ​​عمان/دبي لشهر يوليو تموز.

ينطوي ذلك على خفض 50 سنتا للبرميل عن سعر البيع الرسمي لشهر يونيو حزيران، وهو أول خفض في خمسة أشهر ويتماشى إلى حد كبير مع توقعات السوق.

كما حددت أيضا سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا عند علاوة 3.10 دولار فوق خام برنت في بوصة إنتركونتننتال، وهو ارتفاع بدولار للبرميل عن يونيو حزيران، وإلى الولايات المتحدة عند علاوة 4.75 دولار فوق مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت دون تغيير عن يونيو حزيران.