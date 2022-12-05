السعودية تخفض سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا في يناير

قالت شركة أرامكو السعودية المنتجة للنفط، الاثنين، إن السعودية خفضت أسعار البيع الرسمية للخام العربي الخفيف الرئيسي الذي تبيعه إلى آسيا لشهر يناير كانون الثاني إلى 3.25 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

ويقل السعر 2.20 دولار للبرميل عن أسعار البيع الرسمية لشهر ديسمبر كانون الأول.

وحددت أكبر دولة مصدرة للنفط سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى شمال غرب أوروبا بانخفاض 0.10 دولار للبرميل عن خام برنت في يناير كانون الثاني.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن أبقت دول مجموعة أوبك+ على أهدافها لإنتاج النفط دون تغيير قبل سريان حظر الاتحاد الأوروبي للخام الروسي وفرض مجموعة السبع حدا أقصى لأسعاره اعتبارا من اليوم.

في الوقت نفسه، وفي إشارة إيجابية للطلب على الوقود في أكبر مستورد للنفط في العالم، خفف المزيد من المدن الصينية قيود مكافحة كوفيد-19 في مطلع الأسبوع.

واتفقت أوبك+، التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، أمس الأحد على التمسك بالاتفاق الذي توصلت إليه في أكتوبر تشرين الأول والمتمثل في خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا بداية من نوفمبر تشرين الثاني 2022 وحتى نهاية عام 2023.