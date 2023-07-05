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السعودية: تخفيضات إنتاج النفط تُظهر قوة العمل الجماعيّ مع روسيا

منذ 15 دقيقة
وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان

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أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في مؤتمر اليوم الأربعاء، أنّ التخفيضات الجديدة المشتركة في إنتاج النفط التي أعلنتها روسيا والسعودية في وقت سابق هذا الأسبوع، أثبتت مرة أخرى أن المشككين بشأن علاقات الطاقة السعودية الروسية على خطأ.

وقال الأمير عبد العزيز: “يهدف ما فعلناه بمساعدة زملائنا في روسيا جزئيًا أيضًا للتخفيف من تشكيك المتابعين لما يجري بين السعودية وروسيا في هذا الصدد بالتحديد”.

وأضاف الوزير السعودي، أنّ جهات مستقلة ستقيّم إنتاج النفط لضمان موثوقية البيانات، لافتًا إلى أنّ أوبك+ تبحث عن وصفة صحيحة للتعامل مع وضع السوق الحالي وهي تعتمد على الشفافية.

كما أشار إلى أننا “تأكدنا من 7 مصادر مستقلة من التزام روسيا بما تعلنه من تخفيض”، قائلًا إنّ روسيا قدمت خفضًا طوعيًا إضافيًا بنحو 500 ألف برميل يوميًا.

وكان وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، قد أعلن اليوم الأربعاء، للصحافيين أنّ التخفيضات الإضافية لإنتاج وتصدير النفط التي أعلنت عنها السعودية وروسيا في وقت سابق من هذا الأسبوع، ستكون كافية للمساعدة على توازن السوق، مضيفًا أن الإمارات لن تساهم في تخفيضات جديدة.

 

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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