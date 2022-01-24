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السعودية تدعو إلى تحرك دولي لوضع حد لسلوك الحوثي العدواني

24 - يناير - 2022
لبس الكمامة في الأماكن المغلقة فقط

لبس الكمامة في الأماكن المغلقة فقط

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دعت وزارة الخارجية السعودية، الإثنين، إلى تحرك دولي لوضع حد لسلوك الحوثيين العدواني.

وقالت الخارجية السعودية، إن المملكة تندد بهجمات الحوثيين المتكررة على الأعيان المدنية والمنشآت الحيوية في جنوب البلاد وأبوظبي.

وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة تشدد على الحاجة الملحة لتحرك المجتمع الدولي لوضع حد لسلوك الحوثيين “العدواني” بما يحفظ الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف البيان أن على مجلس الأمن وضع حد لسلوك ميليشيا الحوثي العدواني، مشير إلى أن ميليشيا الحوثي عاثت في اليمن فسادا وقتلت أبناء الشعب اليمني.

ودانت دول عربية وغربية وكيانات دولية، الاثنين، استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية لمنشآت مدنية في السعودية والإمارات.

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