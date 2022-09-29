السعودية تدين الهجمات الإيرانية على كردستان العراق

دانت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، الهجمات الإيرانية التي استهدفت إقليم كردستان العراق وتسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

وأكدت الخارجية رفضها التام لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق، مشددة على أهمية وقوف المجتمع الدولي أمام كافة الانتهاكات الإيرانية التي تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية، وفق وكالة الأنباء السعودية “واس”.

تجدد القصف

جاء ذلك فيما واصلت إيران توجيه صواريخها إلى إقليم كردستان العراق، بعدما أودت هجمات الأربعاء على المنطقة الواقعة شمال البلاد، إلى مقتل 13، وإصابة العشرات.

وأكد مراسل “العربية/الحدث” الخميس أن المدفعية الإيرانية جددت قصف مناطق سيدكان الحدودية شمال أربيل.

بدورها أعلنت القنصلية الأميركية في أربيل أنها لا تزال تتلقى تقارير عن استمرار الهجمات الإيرانية، مضيفة في بيان أنه لا يمكنها تأكيد انتهاء الهجمات الإيرانية.

20 طائرة مسيّرة

أتى ذلك، بعدما أفيد الأربعاء بمقتل 13 وإصابة 58 آخرين ، بينهم نساء وأطفال، في القصف الإيراني، بحسب وكالة الأنباء العراقية “واع”.

فيما دانت الحكومة الاتحادية وحكومة كردستان الضربات، التي نفذتها “20 طائرة مسيّرة تحمل مواد متفجرة” وطالت “4 مناطق في كردستان”، وفق بغداد.