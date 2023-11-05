السعودية "تدين بشدة" تصريحات وزير إسرائيلي بشأن ضرب غزة بالنووي

أدانت السعودية “بأشد العبارات” اليوم الأحد التصريحات الصادرة عن وزير إسرائيلي عبر عن انفتاحه فيما يبدو لفكرة إلقاء إسرائيل قنبلة نووية على غزة.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان “المملكة تدين بأشد العبارات التصريحات المتطرفة الصادرة من وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن إلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة المحاصر، والتي تظهر تغلغل التطرف والوحشية لدى أعضاء في الحكومة الإسرائيلية”.

في السياق، قال مكتب نتنياهو في بيان إنه تم تعليق مشاركة وزير التراث عميحاي إلياهو، الذي ينتمي إلى حزب يميني متطرف في الحكومة الائتلافية، في اجتماعات مجلس الوزراء “حتى إشعار آخر”.

وكان إلياهو قد قال عند سؤاله في مقابلة إذاعية عن خيار القصف النووي “هذا هو أحد السبل”. وتصدرت تصريحاته عناوين الصحف في وسائل الإعلام العربية واستهجنتها وسائل الإعلام الإسرائيلية الرئيسية، كما اعتبرها مسؤول أمريكي “مرفوضة”.

ولا يشارك إلياهو ولا زعيم حزبه في المجموعة الوزارية المصغرة التي تدير حرب غزة. كما أنهما ليسا على دراية بقدرات إسرائيل النووية -التي لا تعترف بها علنا- أو بالقدرة على تفعيلها.

وقال مكتب نتنياهو “تصريحات إلياهو لا تستند إلى الواقع. إسرائيل وجيش الدفاع يعملان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي لتفادي إيذاء الأبرياء. سنواصل القيام بذلك حتى انتصارنا”.