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السعودية تدين هجوم الحوثي على ميناء الضبة النفطي باليمن

منذ 32 دقيقة
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

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دانت السعودية، السبت، الهجوم الذي نفذته ميليشيات الحوثيين، أمس الجمعة، على ميناء الضبة النفطي في حضرموت في اليمن.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس” إنها تدين الهجوم الذي نفذته ميليشيات الحوثيين الإرهابية بطائرتين مسيرتين مفخختين استهدفتا ميناء الضبة النفطي في حضرموت أثناء رسو سفينة لشحن النفط الخام في الميناء”.

وأضاف البيان أن الهجوم “يعد خرقًا سافرًا لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وانتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية، ويؤكد استمرار ميليشيات الحوثيين الإرهابية ومن يقف وراءها في استهداف المنشآت المدنية، والاقتصادية، وإمدادات وممرات الطاقة العالمية، وتهديد البيئة البحرية بالتلوث”.

وأوضحت وزارة الخارجية في البيان أن هذا الهجوم يُعد تصعيدًا من ميليشيات الحوثيين المدعومة من إيران بعد انتهاء الهدنة الأممية في اليمن والذي رفضت تلك الميليشيات تمديدها وتوسيعها بالرغم من كل الجهود التي بذلت، وحرص الحكومة الشرعية اليمنية على تقديم كافة التسهيلات لتجديدها انطلاقًا من مسؤولياتها تجاه الشعب اليمني”.

وأكد بيان الخارجية السعودية “موقف المملكة الداعم لكل ما يضمن أمن واستقرار اليمن، ويحقق تطلعات الشعب اليمني، وجهود الأمم المتحدة الرامية إلى تمديد الهدنة، وإيقاف إطلاق النار في اليمن، والتوصل إلى حلٍ سياسي شامل للأزمة اليمنية”.

وكان مسؤول حكومي يمني قال، أمس الجمعة، إن طائرات مسيرة تابعة للحوثيين هاجمت ميناء الضبة الواقع في بلدة الشحر الجنوبية فيما كانت ناقلة النفط “نيسوس” تستعد لدخول الميناء.

وقال المسؤول إنه كان من المقرر أن تحمل “نيسوس” مليوني برميل من النفط الخام من الميناء، مضيفًا أنه لم تقع أضرار في المرفأ أو الناقلة.

من جانبها قالت ميليشيات الحوثيين إنها نفذت “ضربة تحذيرية بسيطة” لمنع السفينة من “تهريب” النفط الخام من الميناء، بحسب زعمها.

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