السعودية تدين وتستنكر "بشدة" الاقتحام الإسرائيلي لمدينة جنين

أعربت المملكة العربية السعودية (الخميس 26-1-2023) عن “إدانتها واستنكارها الشديدين” لاقتحام القوات الإسرائيلية الخاصة لمدينة جنين الفلسطينية والذي أدى إلى مقتل سبعة وإصابة اثنين آخرين.، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

قالت وزارة الخارجية السعودية إنها استنكرت “اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدينة ومخيم جنين في دولة فلسطين الشقيقة مما أدى إلى سقوط عددٍ من الضحايا وإصابة آخرين”.

كما أكدت الخارجية السعودية على “رفض المملكة التام لما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكات خطيرة للقانون الدولي، مشددة على مطالبتها للمجتمع الدولي بالاضطلاع بمسؤولياته لإنهاء الاحتلال ووقف التصعيد والاعتداءات الإسرائيلية، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين”.

وأدانت الكويت وسلطنة عمان أيضا الهجوم الإسرائيلي، حسبما ذكرت وكالتا الأنباء بهما اليوم الخميس.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه أرسل قوات خاصة إلى جنين لاعتقال أعضاء من حركة الجهاد الإسلامي يُشتبه بأنهم نفذوا “عدة هجمات إرهابية كبرى” وخططوا لها وإن القوات أطلقت الرصاص على العديد منهم بعد أن فتحوا النار.

وقال وسطاء من الأمم المتحدة وعرب إنهم يجرون محادثات مع إسرائيل والفصائل الفلسطينية أملا في نزع فتيل التصعيد بعد الاشتباكات في مدينة جنين وهي من مناطق شمال الضفة التي شهدت عمليات إسرائيلية مكثفة العام الماضي.