الأثنين 3 رجب 1445 ﻫ - 15 يناير 2024 |
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السعودية.. تراجع معدل التضخم السنوي إلى 1.5% في ديسمبر

منذ ساعة واحدة
المملكة العربية السعودية

المملكة العربية السعودية

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أظهرت بيانات حكومية اليوم الإثنين، أن معدل التضخم السنوي في السعودية تراجع إلى 1.5 بالمئة في ديسمبر/ كانون الأول، من 1.7 بالمئة في الشهر السابق.

وأفادت الهيئة العامة للإحصاء بأنّ الإيجارات الفعلية للمساكن، ارتفعت تسعة في المئة في ديسمبر/ كانون الأول، ما أدى إلى ارتفاع مجموعة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 7.5 في المئة.

وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 1.2 في المئة في ديسمبر/ كانون الأول، وسجل قسم المطاعم والفنادق زيادة 2.5 في المئة، بينما انخفضت أسعار الملابس والأثاث وتجهيزات المنزل والنقل.

وذكرت الهيئة أن معدل التضخم السنوي بلغ 2.3 في المئة في 2023، وهو أقل من التقديرات الحكومية بتضخم عند 2.6 في المئة، ويرجع ذلك لأسباب أبرزها ارتفاع أسعار السكن والمرافق 7.9 في المئة، والمواد الغذائية والمشروبات 1.4 في المئة.

وحافظ التضخم على مستويات منخفضة نسبيًا في السعودية العام الماضي مقارنة بالمستويات العالمية، في ظل سياسات حكومية تحد من تأثير زيادات الأسعار العالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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