السعودية ترجئ افتتاح سفارتها في طهران

كشف السفير الإيراني لدى المملكة العربية السعودية “علي رضا عنياتي” أن السعودية اتخذت قراراً بإرجاء إعادة فتح سفارتها في طهران.

وأضاف السفير الإيراني، أن المسؤولين السعوديين سيعيدون فتح السفارة السعودية في طهران متى رأوا ذلك مناسباً.

وكان وزيرا الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، والسعودي فيصل بن فرحان، قد التقيا، في 6 نيسان/أبريل الماضي، في بكين، بعد وساطة قادتها الصين لتطبيع العلاقات بين طهران والرياض بعد سنوات من الجفاء، ووقتها تم الاتفاق على بدء ترتيبات فتح سفارتي البلدين.

وأعلنت السعودية وإيران، في آذار/ مارس الماضي، اتفاقهما على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.

وجرى التوافق بين الدولتين بوساطة الصين، التي قامت بدور مهم في إتمامه، وكانت أحد الموقعين على البيان المشترك للدولتين.