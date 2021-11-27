السعودية ترحب بإجراءات أستراليا ضد حزب الله.. “تعزز الأمن والسلم”

رحبت المملكة العربية السعودية اليوم السبت، بإعلان الحكومة الأسترالية عن عزمها إدراج حزب الله بجناحيه السياسي والعسكري منظمة إرهابية في أستراليا.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن وزارة الخارجية السعودية نوهت الوزارة بأهمية تلك الخطوة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين، حاثة المجتمع الدولي على اتخاذ موقف مماثل للتصدي للإرهاب والجماعات الإرهابية حول العالم.

كما رحبت وزارة الخارجية الأميركية باعتزام أستراليا تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، معتبرة أن “إنهاء الفصل بين الجناح العسكري لحزب الله وبقية المنظمة الإرهابية خطوة مهمة للأمام”.

وأضافت في بيان، أن “حزب الله منظمة إرهابية خطيرة تهدد سلامة المجتمع الدولي وتقوض سيادة الدولة اللبنانية”، مشيرا إلى أن “القدرات العسكرية والإرهابية للمنظمة وآلتها الدعائية وشبكاتها المالية الفاسدة تعد عقبات كبرى في طريق السلام والاستقرار في لبنان والشرق الأوسط والعالم”.

كما اعتبرت أن “الإجراء خطوة مهمة باتجاه التصدي لقدرة حزب الله على العمل في أستراليا وفي الخارج”.

وكانت أستراليا أعلنت يوم الأربعاء، تصنيف حزب الله بجناحيه العسكري والسياسي “منظمة إرهابية”. وبموجب القرار بات محظورا في أستراليا حيث تعيش جالية لبنانية كبيرة، الانتماء إلى حزب الله أو تمويله.

فيما أفادت وزيرة الداخلية كارين أندروز، أن التنظيم المدعوم من إيران “يواصل التهديد بشن هجمات إرهابية وتقديم الدعم للمنظمات الإرهابية”، ويشكل تهديدا “حقيقيا” و”موثوقا به” لأستراليا.