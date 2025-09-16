الثلاثاء 24 ربيع الأول 1447 ﻫ - 16 سبتمبر 2025 |
السعودية ترحب بخارطة الطريق السورية للسويداء وتثمن دعم الأردن وأميركا

منذ 17 ثانية
علم المملكة العربية السعودية

رحبت المملكة العربية السعودية في بيان “بإعلان الجمهورية العربية السورية الشقيقة الوصول إلى خارطة الطريق لحل الأزمة في محافظة السويداء”، مشيدة “بالجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، والولايات المتحدة الأميركية في هذا الصدد”.

وجددت المملكة “دعمها لكافة الخطوات التي تتخذها سوريا بما يحقق أمنها واستقرارها، ويحافظ على مقدراتها ووحدة أراضيها، ويساهم في بناء مؤسسات الدولة وتطبيق القانون، بما يلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو سوريا أكثر استقرارًا “، على ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس”.

