الأربعاء 14 رمضان 1444 ﻫ - 5 أبريل 2023 |
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السعودية ترفع سعر بيع الخام العربي الخفيف لآسيا

منذ ساعة واحدة
علم السعودية

علم السعودية

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قالت مصادر مطلعة إن السعودية رفعت سعر الخام العربي الخفيف للمشترين في آسيا للشهر الثالث على التوالي.

وأضافت المصادر أن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا للتحميل في مايو أيار 30 سنتا للبرميل مقارنة بسعر أبريل نيسان ليصل إلى 2.8 دولار للبرميل فوق متوسط عمان/دبي.

وتتماشى زيادة الأسعار مع مسح أجرته رويترز لمصادر من مصافي آسيوية، وتأتي بعد قرار تحالف أوبك+ بخفض الإنتاج والذي من المتوقع أن يقلص الإمدادات من الشرق الأوسط.

وفاجأ تحالف أوبك+، الذي يضم منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، السوق يوم الأحد بإعلانه خفض 1.16 مليون برميل في اليوم بدءا من مايو أيار حتى نهاية العام.

وزادت السعودية أسعار البيع الرسمية للخام العربي المتوسط 30 سنتا والثقيل 50 سنتا في مايو أيار. والخام العربي المتوسط والثقيل نوعان من الخام يحتويان على نسب أعلى من الكبريت عن تلك الموجودة في العربي الخفيف.

وتأتي الزيادة في أسعار الخام العربي الثقيل في أعقاب زيادة أكبر في الطلب على الخام الثقيل في المنطقة بعد أن دخل مضمار الإنتاج مصاف جديدة مصممة لمعالجة الدرجات الثقيلة، مثل مصفاة جيانغ التابعة لشركة بتروتشاينا.

وتوقع مشاركون في السوق أن خفض إنتاج تحالف أوبك+ قد يدفع المصافي الآسيوية إلى السعي للحصول على مزيد من الإمدادات من روسيا وإفريقيا والأمريكتين.

    المصدر :
  • رويترز

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