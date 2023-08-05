السعودية ترفع معظم أسعار النفط في سبتمبر

قررت السعودية، أكبر مُصدِّر للنفط في العالم، رفع أسعار معظم نفطها الخام لآسيا في سبتمبر أيلول بعد إعلانها تمديد الخفض الطوعي للإنتاج لمدة شهر آخر.

وقالت شركة أرامكو النفطية العملاقة المملوكة للدولة في بيان، السبت، إن السعودية رفعت سعر البيع الرسمي للخام العربي الخفيف إلى آسيا في سبتمبر أيلول بواقع 30 سنتا للبرميل عن أغسطس آب إلى 3.50 دولار للبرميل فوق متوسط ​​عمان/دبي.

وأضافت أن سعر البيع الرسمي إلى أوروبا ارتفع أيضا دولارين للبرميل إلى 5.80 دولار لشهر سبتمبر أيلول فوق سعر برنت في بورصة إنتركونتننتال، بينما ظل سعر البيع الرسمي إلى أمريكا الشمالية دون تغيير عند 7.25 دولار مقابل مؤشر أرجوس للخام عالي الكبريت.

وأعلنت السعودية يوم الخميس أن الخفض الطوعي لإنتاجها من النفط بواقع مليون برميل يوميا سيستمر حتى نهاية سبتمبر أيلول، مضيفة أنه يمكن تمديده إلى ما هو أبعد من ذلك أو زيادته.

وبذلك سيبلغ إنتاج النفط في المملكة تسعة ملايين برميل يوميا في سبتمبر أيلول.