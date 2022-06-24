السعودية تستثمر 3.4 مليار دولار في تصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية

نقلت وكالة الأنباء السعودية عن وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي قوله الجمعة إن المملكة ستضخ استثمارات بقيمة 3.4 مليار دولار في قطاع تصنيع اللقاحات والأدوية الحيوية وذلك بهدف تحقيق الأمن الدوائي وجعل المملكة مركزا مهما لهذه الصناعة.

وأوضح الوزير بندر بن إبراهيم الخريف، الذي يرأس لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية بالبلاد، أن الاستثمارات ستنفذ على مرحلتين تشمل الأولى تقنيات تصنيع اللقاحات الأساسية للأطفال والبلازما والأنسولين.

وأضاف أن المرحلة الثانية من الاستثمارات تستهدف توطين تقنيات الأدوية المناعية وتلك الخاصة بعلاج السرطان.

وأشار الوزير إلى أن قطاع الأدوية الحيوية يسجل أسرع معدل نمو في السوق بين قطاعات الأدوية بنسبة 17 بالمئة مضيفا أن الاستثمارات ستسهم في تخفيض التكلفة الباهظة التي تتحملها الدولة التي تستورد حاليا 100 بالمئة من احتياجاتها من اللقاحات والأدوية الحيوية.