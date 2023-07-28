السعودية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الدنماركية وتسلمها مذكرة احتجاج

قالت وزارة الخارجية السعودية في بيان أصدرته في ساعة مبكرة من صباح (الجمعة 28-7-2023) إنها استدعت القائمة بأعمال السفارة الدنماركية وتم تسليمها مذكرة احتجاج على حرق نسخة من المصحف في كوبنهاجن.

وقام عدد قليل من الأشخاص المناهضين للإسلام في وقت سابق من هذا الأسبوع بإضرام نيران في مصاحف أمام السفارات العراقية والمصرية والتركية في كوبنهاغن.

وأوضحت الخارجية السعودية في بيانها أن مذكرة الاحتجاج تضمنت “مطالبة المملكة بوقف هذه الأعمال المشينة التي تخالف كافة التعاليم الدينية والقوانين والأعراف الدولية”.

وأكدت المملكة رفضها “القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان”.

وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية:

إلحاقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 22 يوليو 2023 بشأن ما قامت به مجموعة متطرفة في الدنمارك بحرق نسخة من القرآن الكريم ورفع شعارات كراهية وعنصرية ضد الإسلام والمسلمين، استدعت وزارة الخارجية (الخميس) القائمة بأعمال السفارة الدنماركية لدى السعودية وتم تسليمها مذكرة احتجاج تتضمن مطالبة السعودية بوقف هذه الأعمال المشينة، التي تخالف كافة التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية، مؤكدة رفض السعودية القاطع لكل هذه الأعمال التي تغذي الكراهية بين الأديان.