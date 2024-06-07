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السعودية تستعد لتسعير أسهم أرامكو عند 27.25 ريال للسهم الواحد

منذ ساعتين
أرامكو السعودية

أرامكو السعودية

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أفادت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، اليوم الجمعة، بأن السعودية تستعد لتسعير الأسهم في طرح شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو عند 27.25 ريال (7.27 دولار) للسهم الواحد.

وذكرت أحد المصادر أن الطرح قد تمت تغطيته بما بين أربع وخمس مرات عند الحد الأدنى للنطاق السعري. يُظهر هذا الاهتمام الكبير بأسهم أرامكو مدى جاذبية الشركة للمستثمرين، وهو ما يعزز مكانتها كواحدة من أكبر شركات النفط في العالم.

يُعد هذا الطرح جزءًا من استراتيجية السعودية لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تنويع مصادر الدخل، وتقليل الاعتماد على عائدات النفط. ومن المتوقع أن يوفر الطرح مبالغ كبيرة ستُستخدم في مشروعات التنمية والاستثمار داخل المملكة.

    المصدر :
  • رويترز

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