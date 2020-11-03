السعودية تستنكر هجوم فيينا… جريمة شنيعة تتنافى مع كل الأديان

استنكرت المملكة العربية السعودية، على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الهجوم الذي ضرب العاصمة النمساوية فيينا، واصفة إياه بالجريمة الشنيعة التي تتنافى مع كل الأديان.

وقال الجبير، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء عبر “تويتر”: “نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له”.

نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له — Adel Aljubeir عادل الجبير (@AdelAljubeir) November 3, 2020

وأعلنت السلطات النمساوية، مساء الاثنين، أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي شمل 6 مواقع مختلفة في الوسط تقع كلها قرب أكبر كنيس في المدينة.