استمع لاذاعتنا

السعودية تستنكر هجوم فيينا… جريمة شنيعة تتنافى مع كل الأديان

منذ 24 دقيقة
وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير

A A A
طباعة المقال

استنكرت المملكة العربية السعودية، على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، عادل الجبير، الهجوم الذي ضرب العاصمة النمساوية فيينا، واصفة إياه بالجريمة الشنيعة التي تتنافى مع كل الأديان.

وقال الجبير، في تغريدة نشرها اليوم الثلاثاء عبر “تويتر”: “نشارك الأصدقاء في جمهورية النمسا الحزن جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له”.

وأعلنت السلطات النمساوية، مساء الاثنين، أن فيينا تعرضت لهجوم إرهابي شمل 6 مواقع مختلفة في الوسط تقع كلها قرب أكبر كنيس في المدينة.

 

    المزيد من أخبار العالم

    الرئيس الفلسطيني محمود عباس
    الرئيس الفلسطيني يعلن حالة الطوارئ
    FBI
    مكالمات تحاول ثني الناخبين الأميركيين عن التصويت… و”FBI”يحقق
    أسواق الأسهم تنتعش على وقع الانتخابات الأمريكية
    الانتخابات الأميركية
    على وقع الانتخابات الأمريكية.. أسواق الأسهم تنتعش بالأخضر

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرض السكري هو سبب محتمل لبرودة القدمين
    منها السكري … الأقدام الباردة تشير إلى العديد من الأمراض
    صورة من الفيديو
    شاهد..رجل يضرب زوجته في الشارع “حتى الموت”
    أوروبا كورونا
    كورونا
    أعراض حادة تستمر مع مرضى كورونا حتى بعد الشفاء