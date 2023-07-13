السعودية تستورد كميات قياسية من زيت الوقود الروسي في يونيو

استوردت السعودية كميات قياسية من زيت الوقود الروسي مخفض السعر في يونيو حزيران بزيادة سنوية نحو عشرة أمثال بهدف تلبية الطلب على توليد الكهرباء في الصيف والحفاظ على مستوى صادرات الخام في ظل تخفيضات الإنتاج التي أعلنها تحالف أوبك+، وذلك بحسب تجار ومحللين وبيانات كبلر.

وتستفيد روسيا من تنامي تجارتها النفطية مع أكبر بلد مُصدر في العالم إذ تمكنها من الاستمرار في ضخ إنتاجها إلى مشترين عالميين رغم العقوبات الغربية التي تمنع منتجاتها النفطية من دخول أسواق رئيسية منها أوروبا.

وأظهرت بيانات من شركة كبلر للتحليلات أن السعودية استوردت كمية قياسية بلغت 910 آلاف طن (193 ألف برميل يوميا) من زيت الوقود من روسيا في يونيو حزيران.

وكثفت المملكة وارداتها من زيت الوقود الروسي هذا العام في أعقاب حظر فرضه الاتحاد الأوروبي على المنتجات النفطية الروسية. وأظهرت البيانات أن واردات السعودية من زيت الوقود الروسي بلغت 2.86 مليون طن في النصف الأول من العام الحالي متجاوزة واردات العام الماضي بأكمله والتي بلغت 1.63 مليون طن.

ولم ترد وزارة الطاقة السعودية على استفسار من رويترز. كما أحجمت أرامكو السعودية عن التعليق.

وقال رويستون هوان المحلل في شركة إنرجي أسبكتس الاستشارية إن الشحنات الروسية، وأغلبها من زيت الوقود عالي الكبريت، غالبا ما تُوجه إلى محطات الكهرباء السعودية التي تعمل بالنفط.

وأعلنت السعودية هذا الشهر تمديد خفض إضافي للإنتاج قدره مليون برميل يوميا لشهر ثان في أغسطس آب بهدف دعم الأسعار، وذلك في إطار اتفاق لتحالف أوبك+ الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفائها، بما فيهم روسيا.

وأضاف هوان “نعتقد أن هناك صلة مع التخفيضات إذ ستعطي المملكة الأولوية لتصدير الخام، وبالتالي فستعطي الأولوية لاستهلاك زيت الوقود في مرافقها على استهلاك النفط الخام”.

وقال تجار ومحللون إن السعودية تستورد زيت الوقود الروسي الرخيص وكذلك الديزل وتكثف الصادرات من أجل تحقيق أرباح أعلى.

وأظهرت بيانات كبلر أن من المتوقع أن تعزز السعودية صادراتها من زيت الوقود إلى 1.2 مليون طن في يوليو تموز ارتفاعا من 750 ألف طن في يونيو حزيران مع ارتفاع هوامش الوقود.