السعودية.. تسجيل إصابات جديدة وتعافي 2886 حالة من كورونا

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أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الثلاثاء، الدكتور محمد العبدالعالي، تسجيل 2509 حالات مؤكدة جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، توزعت في مختلف المدن والمناطق، حيث سجلت الرياض 730 وجدة 526 ومكة 385.

وقال في المؤتمر الصحافي اليومي حول الجائحة، إنه تم تسجيل 2886 حالة تعافٍ جديدة من فيروس #كورونا المستجد في المملكة.

كما أكد العبدالعالي، أن التراخي في معايير التباعد يسبب ظهور بؤر للفيروس التاجي.

هذا وبلغ إجمالي الحالات التراكمي 59,854، وإجمالي الحالات النشطة 27,891 منها حرجة 251، وإجمالي حالات التعافي 31,634، وإجمالي حالات الوفاة 329.

وجاء تفصيل الحالات الجديدة في المملكة كالتالي:

26 % إناث، ذكور 74 %

9 % أطفال، 87% بالغين ، 4 % كبار السن

35 % مواطنين | جنسيات أخرى 65 %

وفي وقت سابق أعلنت وزارة الداخلية السعودية، ، فرض حظر التجول على مدار 24 ساعة بمختلف أنحاء المملكة، وذلك خلال عطلة عيد الفطر.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية قوله إنه إنفاذا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بأن تتولى وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى أي تعديلات على الإجراءات المتعلقة بمنع التجول تتطلبها المستجدات الصحية، وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، فقد تقرر الآتي: