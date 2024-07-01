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السعودية تشتري نحو 235 ألف طن قمح في مناقصة

منذ ساعتين
آخر تحديث: 1 - يوليو - 2024 11:57 صباحًا
القمح

القمح

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قالت الهيئة العامة للأمن الغذائي في السعودية، المشتري الحكومي الرئيسي للقمح بالمملكة، اليوم الاثنين 1 يوليو/تموز 2024، إنها اشترت نحو 235 ألف طن من القمح الصلد في مناقصة دولية.

وكانت الكمية المشتراة أقل بكثير من 595 ألف طن المطلوبة في المناقصة.

وقال محافظ الهيئة العامة للأمن الغذائي أحمد الفارس في بيان إن المناشئ المعروضة كانت الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، مع وجود خيار للبائعين لاختيار المنشأ.

وذكرت الهيئة العامة للأمن الغذائي أن هذه المشتريات تمت كلها بالدولار بما يشمل التكلفة والشحن.

    المصدر :
  • رويترز

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