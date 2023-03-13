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السعودية تشتري 1.043 مليون طن من القمح

منذ 38 دقيقة
علم السعودية

علم السعودية

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قالت الهيئة العامة للأمن الغذائي بالسعودية، الاثنين، إن المملكة أتمت إجراءات ترسية 1.043 مليون طن من القمح للتسليم في يوليو تموز وأغسطس آب، وذلك في أول مناقصة لها في عام 2023.

وأوضحت الهيئة أن متوسط سعر الشراء جاء عند 316.86 دولار للطن على أساس التكلفة والشحن.

وكانت الهيئة تحمل في الماضي اسم المؤسسة العامة للحبوب إلى أن التي أعادت الحكومة السعودية هيكلتها وتسميتها في يناير كانون الثاني.

ومن المقرر أن تصل الشحنات لعدد من الموانئ السعودية خلال الفترة من الأول من يوليو تموز إلى 15 أغسطس آب. وجاءت الكمية التي تمت ترسيتها أعلى بكثير من 480 ألف طن التي طُلبت في المناقصة.

وأوضحت الهيئة أن المناشئ التي سيجري التوريد منها هي الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا على أن يكون للبائع خيار اختيار المنشأ.

    المصدر :
  • رويترز

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