السعودية تشتري 78 طائرة بوينغ بـ37 مليار دولار

أعلنت شركتا طيران سعوديتان أنهما ستشتريان 78 من طائرات بوينغ 787 دريملاينر مما يمثل مكسبا كبيرا لشركة بوينغ ويعد خامس أكبر طلبية تجارية من حيث القيمة في تاريخها.

وستشتري كل من الخطوط الجوية السعودية والناقل الوطني الجديد طيران الرياض 39 طائرة من طائرات 787 عريضة البدن من شركة تصنيع الطائرات التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها.

ويتضمن الاتفاق خيارا لشراء عشر طائرات دريملاينر إضافية للخطوط الجوية السعودية و33 طائرة إضافية لطيران الرياض. وأوردت رويترز تفاصيل الطلبية اليوم الاثنين نقلا عن مصادر.

وذكرت رويترز في وقت سابق أن إجمالي سعر شراء 78 طائرة سيصل إلى نحو 37 مليار دولار.

وقال ديف كالهون الرئيس التنفيذي لشركة بوينغ إن الطلبية تسلط الضوء على الإقبال الكبير على الطائرات ذات البدن العريض على مستوى العالم مع استمرار انتعاش السياحة. وأضاف أن الطلبية هي الأحدث في سلسلة طلبيات للطائرات من طراز 787.

وفي تعليق على تزايد الطلب على طائرات 787 قال كالهون “ربما هو أكبر طلب شهدته في حياتي. العالم يريد التواصل في أوقات ما بعد كوفيد”.

وأوضح كالهون أن شركة تصنيع الطائرات ملتزمة بإرشادات إنتاج الطراز 787 المعلنة في نوفمبر تشرين الثاني وأضاف “واثقون من قدرتنا على القيام بذلك”.

ووافقت إدارة الطيران الاتحادية يوم الجمعة على خطة بوينغ لاستئناف تسليم طائرات 787.

وارتفع سهم بوينج 3.6 بالمئة في التعاملات المبكرة.

وأعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يوم الأحد عن إنشاء شركة طيران الرياض وتعيين توني دوجلاس صاحب الباع الطويل في قطاع النقل والطيران رئيسا تنفيذيا للشركة، في الوقت الذي تتحرك فيه المملكة للتنافس مع مراكز النقل والسفر في المنطقة.

وطيران الرياض مملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي الذي تتجاوز أصوله 600 مليار دولار ويعد المحرك الرئيسي لمساعي المملكة للحد من اعتمادها على النفط.

وستقصد طائرات شركة الطيران الجديدة أكثر من 100 وجهة على مستوى العالم بحلول 2030 وستدخل في منافسة مباشرة مع طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية.