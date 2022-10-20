الخميس 24 ربيع الأول 1444 ﻫ - 20 أكتوبر 2022 |
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السعودية تطرح مناقصة لاستيراد 535 ألف طن من القمح

منذ 42 دقيقة
علم السعودية

علم السعودية

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قالت المؤسسة العامة للحبوب السعودية في تغريدة على حسابها على تويتر، الخميس، إن المملكة تسعى لشراء 535 ألف طن من القمح من مناقصة للتوريد خلال الفترة من مارس آذار إلى أبريل نيسان 2023.

وذكر متعاملون أوروبيون أن الموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة يُعتقد أنه يوم الجمعة 21 أكتوبر تشرين الأول. ومن المتوقع إعلان نتيجة المناقصة يوم الاثنين 24 أكتوبر.

وقالوا إن المناقصة تستهدف شراء قمح صلد يصل في 2023 بين الأول من مارس آذار و25 أبريل نيسان.

ومن المفترض أن يصل القمح في سلسلة من تسع شحنات تبلغ كل شحنة حوالي 60 ألف طن.

وقال تجار إنه يفترض تفريغ ثلاث شحنات في ميناء جدة وثلاثة في ينبع واثنتين في الدمام وواحدة في ميناء جازان.

    المصدر :
  • رويترز

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