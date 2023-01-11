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السعودية تعتزم استخدام "اليورانيوم" في دورة وقود نووي كاملة

منذ ساعة واحدة
علم السعودية

علم السعودية

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قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الأربعاء إن المملكة تعتزم استخدام مواردها المحلية من اليورانيوم في دورة إنتاج الوقود النووي الكاملة.

وأضاف أن الاكتشافات الأخيرة أظهرت محفظة متنوعة من اليورانيوم في المملكة.

وتمتلك السعودية برنامجا نوويا ناشئا ترغب في توسيعه ليشمل تخصيب اليورانيوم.

وقال وزير الطاقة أمام مؤتمر لصناعة التعدين في الرياض “تعتزم المملكة استخدام مواردها الوطنية من اليورانيوم، بما في ذلك (إقامة) مشاريع مشتركة مع الشركاء الراغبين وفقا للالتزامات الدولية ومعايير الشفافية”.

وأضاف أن استخدام المملكة لمواردها من اليورانيوم يشمل “دورة الوقود النووي الكاملة التي تشمل إنتاج الكعكة الصفراء واليورانيوم منخفض التخصيب وتصنيع الوقود النووي لاستخدامه على الصعيد الوطني وبالطبع للتصدير”.

    المصدر :
  • رويترز

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